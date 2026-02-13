Pagamenti INPS di febbraio 2026 | le date per Assegno unico ADI Naspi e Dis-Coll

L’INPS ha annunciato che il 2 febbraio 2026 i pagamenti di febbraio per Assegno unico, ADI, Naspi e Dis-Coll saranno disponibili sul portale. La decisione deriva dal fatto che non serve presentare nuove domande per chi ha già una pratica approvata. Questa comunicazione riguarda milioni di beneficiari che riceveranno le somme senza ulteriori interventi. La data di pagamento rimane confermata e si aspettano dettagli sulle modalità di accredito.

Il 2 febbraio 2026 sul portale Inps, l’Istituto ha confermato che anche per l’annualità corrente non sarà necessario presentare una nuova domanda di Assegno unico universale per chi ha già una pratica in stato accolta. La prestazione sarà infatti erogata d’ufficio in continuità, salvo che la domanda precedente non sia decaduta, revocata o respinta. Sempre l’Istituto ricorda che senza un ISEE valido, dal mese di marzo 2026 l’AUU sarà erogato negli importi minimi previsti dalla normativa. I beneficiari privi di ISEE aggiornato potranno comunque regolarizzare la posizione presentando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) entro il 30 giugno 2026, così da recuperare gli arretrati da marzo. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

Inps gennaio 2026, quando vengono pagate pensioni, Assegno Unico, AdI, NASpI e DIS-COLLA gennaio 2026, i pagamenti INPS per pensioni, Assegno Unico, AdI, NASpI e DIS-COLL vengono generalmente effettuati all'inizio del mese.

PAGAMENTI INPS FEBBRAIO 2026: Date calendario ricariche ADI NASpI AU

