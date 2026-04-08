Ad aprile, molti italiani aspettano ancora i bonifici dell’Inps per le prestazioni NASpI e Dis-Coll. Le date di pagamento variano in base alle diverse situazioni individuali e ai tempi di elaborazione delle pratiche. È possibile monitorare lo stato delle pratiche e i pagamenti attraverso i canali ufficiali online dell’Inps, che aggiornano regolarmente le informazioni relative alle tempistiche.

Anche ad aprile sono milioni gli italiani in attesa dei pagamenti Inps e tra le prestazioni più attese ci sono NASpI e Dis-Coll, che seguono tempistiche che possono variare a seconda dei casi. Per chi percepisce una indennità di disoccupazione, gli accrediti sono attesi tra l’8 e il 15 aprile 2026. Calendario NASpI e Dis-Coll di aprile. Non esiste una data unica valida per tutti e il motivo è semplice: il pagamento dipende da due fattori principali, vale a dire il giorno in cui è stata presentata la domanda e i tempi di lavorazione della pratica da parte dell’Inps. Chi riceve il sussidio da tempo vedrà l’accredito in linea con le mensilità precedenti, mentre i nuovi beneficiari potrebbero dover attendere qualche giorno in più. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Calendario NASpI e Dis-Coll, quando arriva il pagamento e come controllarlo

Naspi e Dis-Coll, Cig, Iscro: gli importi minimi e massimi pagabili per il 2026Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa.

Leggi anche: Indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL: ecco importo massimo per il 2026. Circolare INPS

PENSIONI GENNAIO 2026 IMPORTI CEDOLINO, DETTAGLIO e PAGAMENTI: INPS HA SBAGLIATO DATE e AUMENTI

Temi più discussi: Pagamenti Inps aprile 2026, le date da segnare sul calendario; Pagamenti INPS di aprile 2026: le date di pensioni, Assegno Unico, ADI, NASpI e SFL; Pagamenti Inps aprile 2026, dall'Assegno unico alle pensioni fino alla NASpI: le date da segnare sul calendario; Assegno unico, pensioni, Naspi e bonus: tutte le date e le scadenze di aprile 2026.

Assegno Unico, ADI, Naspi: tutti i pagamenti Inps di aprile 2026. Il calendarioTra i pagamenti Inps di aprile 2026, quelli dell’Assegno Unico Universale per i figli a carico (AUU) per le prestazioni in corso di godimento (che non hanno subito variazioni) sono previsti per le gio ... leggioggi.it

Il calendario dei pagamenti Inps di aprile 2026, dalle pensioni alla Naspi: tutte le dateComunicate le date dei pagamenti Inps di aprile, che includono Assegno unico, sussidi di disoccupazione come Naspi e Dis-Coll e Assegno di inclusione. Tutto quello che c’è da sapere ... quifinanza.it

NUOVA OPPORTUNITÀ IN TOSCANA: ARRIVA IL REDDITO REGIONALE DI REINSERIMENTO LAVORATIVO (RRRL) Sei residente in Toscana, attualmente disoccupato e hai terminato la NASpI o la DIS-COLL nel 2026 La Regione Toscana ha attivato u - facebook.com facebook

ISCRO e DIS-COLL: iscrizione a Gestione Separata non è più un ostacolo. Se hai pagato i contributi, puoi comunque ricevere le prestazioni rb.gy/ee7exi Inps Comunica x.com