Calendario NASpI e Dis-Coll quando arriva il pagamento e come controllarlo

Da quifinanza.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad aprile, molti italiani aspettano ancora i bonifici dell’Inps per le prestazioni NASpI e Dis-Coll. Le date di pagamento variano in base alle diverse situazioni individuali e ai tempi di elaborazione delle pratiche. È possibile monitorare lo stato delle pratiche e i pagamenti attraverso i canali ufficiali online dell’Inps, che aggiornano regolarmente le informazioni relative alle tempistiche.

Anche ad aprile sono milioni gli italiani in attesa dei pagamenti Inps e tra le prestazioni più attese ci sono NASpI e Dis-Coll, che seguono tempistiche che possono variare a seconda dei casi. Per chi percepisce una indennità di disoccupazione, gli accrediti sono attesi tra l’8 e il 15 aprile 2026. Calendario NASpI e Dis-Coll di aprile. Non esiste una data unica valida per tutti e il motivo è semplice: il pagamento dipende da due fattori principali, vale a dire il giorno in cui è stata presentata la domanda e i tempi di lavorazione della pratica da parte dell’Inps. Chi riceve il sussidio da tempo vedrà l’accredito in linea con le mensilità precedenti, mentre i nuovi beneficiari potrebbero dover attendere qualche giorno in più. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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