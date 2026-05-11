Naso 1 milione per strade e scuole | via i rischi idrogeologici

Il Comune di Naso ha annunciato un investimento di un milione di euro destinato alla messa in sicurezza di alcune strade e scuole del territorio. I fondi saranno impiegati per interventi mirati a ridurre i rischi legati a frane e dissesti idrogeologici, con particolare attenzione alle vie di collegamento più vulnerabili. Parte delle risorse verranno anche utilizzate per interventi di manutenzione e miglioramento delle strutture scolastiche presenti nel centro abitato.

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? Punti chiave Quali strade specifiche verranno messe in sicurezza per evitare frane?. Come verranno utilizzati i fondi per le scuole di Naso?. Perché l'amministrazione ha puntato al massimo contributo disponibile?. Quando inizieranno concretamente i lavori nelle zone di Badia e Mancogna?.? In Breve Interventi su strade Badia-Mancogna, Badato-San Giacomo e via Pirrera.. Efficienza energetica prioritaria per gli edifici scolastici del territorio.. Aggiudicazione dei lavori prevista entro i prossimi diciotto mesi.. Fondi intercettati tramite bandi nazionali per comuni sotto i 5 mila abitanti.. Il Comune di Naso ottiene un finanziamento da 1 milione di euro dal Ministero dell’Interno per la messa in sicurezza di strade e infrastrutture critiche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Naso, 1 milione per strade e scuole: via i rischi idrogeologici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Viabilità, Schillaci: "Gravi rischi idrogeologici sulle Madonie"“Risulta anomalo che non sia stato realizzato un by pass temporaneo sulle Madonie, nelle more del rifacimento di un ponte tra le contrade di Raffo e... Molise: rischi idrogeologici e sfide per la sicurezza del territorioIl territorio non è un palcoscenico inerte, ma un organismo vivo che oggi manifesta i segni di una fragilità ormai impossibile da ignorare. Argomenti più discussi: Alibaba.com CoCreate Pitch 2026: oltre 1 milione di dollari per idee di prodotto potenziate dall’AI; Polizia municipale al posto dei controllori su bus e tram di notte: la proposta della Lega; Morta dopo un’operazione per perdere peso, la famiglia chiede 1,5 milioni di danni: Calvario di un mese; SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto oggi 5 maggio 2026: estrazione e numeri vincenti. La password era 123456. Ha protetto 64 milioni di persone. reddit Ti informo che da 4 anni governa il CDX e i porti sono spalancati senza contare la marea di permessi di soggiorno e i decreti flussi senza contare la max sanatoria, chi ci sta svendendo non è l'opposizione ma chi governa. x.com