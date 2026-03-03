Viabilità Schillaci | Gravi rischi idrogeologici sulle Madonie

Il ministro della Salute ha segnalato che sulla strada delle Madonie non è stato ancora realizzato un bypass temporaneo, nonostante i lavori in corso per rifare un ponte tra le contrade Raffo e Madonnuzza a Petralia Soprana. Secondo quanto riferito, questa mancanza potrebbe rappresentare un rischio idrogeologico importante nella zona. La questione riguarda la mancanza di un intervento provvisorio che garantisca la viabilità durante i lavori di ristrutturazione.

“Risulta anomalo che non sia stato realizzato un by pass temporaneo sulle Madonie, nelle more del rifacimento di un ponte tra le contrade di Raffo e Madonnuzza nel territorio di Petralia Soprana. In questa area la Città metropolitana di Palermo ha deciso di far utilizzare, come alternativa al ponte, le esistenti strade di collegamento Raffo - Pelizzara e Pellizzara - Trinità, già gravemente ammalorate. In particolare, quest’ultima, si trova in un gravissimo rischio idrogeologico e sismico, e il passaggio in entrambe dei mezzi pesanti impegnati nel rifacimento del ponte sulla strada Raffo - Madonnuzza ha già provocato ulteriori danni alle sedi stradali. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Olimpiadi in sicurezza, ma rischi idrogeologici persistono nel Centro-Sud italiano**Le Olimpiadi iniziano con il meteo favorevole sulle Alpi, ma il Centro-Sud è ancora sotto l’acqua.

Niscemi, frana sotto inchiesta: Procura ricostruisce dinamica e valuta rischi idrogeologici del territorio.Niscemi, in provincia di Caltanissetta, è al centro di un’indagine della Procura di Gela dopo una frana che ha messo a rischio il territorio e...