Il Molise si trova ad affrontare problemi legati ai rischi idrogeologici che coinvolgono numerose aree del territorio. Le recenti analisi indicano un aumento della vulnerabilità a causa di eventi meteorologici estremi e di interventi che non sono stati sufficienti a mitigare i pericoli. Le autorità stanno monitorando attentamente le condizioni e pianificando interventi per migliorare la sicurezza delle zone maggiormente esposte.

Il territorio non è un palcoscenico inerte, ma un organismo vivo che oggi manifesta i segni di una fragilità ormai impossibile da ignorare. Quando la terra cede e le infrastrutture vacillano, emerge con prepotenza il divario tra la gestione del rischio e la realtà quotidiana di chi abita le zone più impervie. La sfida si gioca su un fronte ampio, dove la protezione del suolo si intreccia indissolubilmente alla tenuta dei servizi essenziali e alla sicurezza di chi lavora e vive tra le pieghe del paesaggio. Analizzare questa criticità significa guardare oltre l’emergenza immediata, per indagare come la vulnerabilità ambientale si rifletta sulla stabilità sociale, economica e amministrativa di un intero sistema regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Molise: rischi idrogeologici e sfide per la sicurezza del territorio

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