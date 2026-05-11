Nascondono la cocaina nel battitacco dell' auto in casa oltre 40 mila euro in contanti e il libro mastro
Durante controlli su un'auto a noleggio tra via Ipogeo degli Ottavi e Casal del Marmo, sono stati trovati nascosti nel battitacco dei chili di cocaina. In un'abitazione sono stati inoltre sequestrati oltre 40 mila euro in contanti e un libro mastro che documentava le operazioni di vendita. I movimenti sospetti alla guida dell'auto hanno portato alla scoperta di un sistema di stoccaggio e distribuzione della droga.
I movimenti sospetti a bordo di un'auto a noleggio, poi la scoperta di un vero e proprio sistema di stoccaggio e vendita della droga tra via Ipogeo degli Ottavi e Casal del Marmo. Due uomini di nazionalità albanese, di cui uno già noto alle forze dell'ordine, sono stati arrestati dai carabinieri.🔗 Leggi su Romatoday.it
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