Tre persone sono state arrestate e una denunciata nell’ambito di un’operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato a Matera. Gli arrestati, tra cui due cittadini albanesi, padre e figlio, sono stati raggiunti da ordini di carcerazione per traffico di sostanze stupefacenti e spaccio, reati commessi tra il 2019 e il 2020. L’operazione ha portato anche al sequestro di ingenti somme di denaro e di cocaina. Padre e figlio arrestati a Matera La Squadra Mobile di Matera ha dato esecuzione a tre ordini di carcerazione nei confronti di soggetti già condannati per reati legati al traffico di droga. I fatti contestati risalgono agli anni 2019 e 2020, periodo durante il quale gli indagati avrebbero gestito attività di spaccio e associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Cocaina e quasi 50 mila euro in contanti in una casa a Matera, padre e figlio arrestati per spaccio

Leggi anche:

Nascondevano cocaina e oltre 4000 euro in contanti ottenuti dallo spaccio ad Ancona, arrestati due giovani

Quasi un chilo di cocaina in casa e 41mila euro in contanti: arrestato 34enne

Temi più discussi: 50 dosi di sostanza stupefacente al seguito e altra droga nascosta in casa: la Polizia di Stato arresta due uomini per detenzione ai fini di spaccio di circa 2 etti di cocaina e sequestra oltre 4 mila euro in contanti - Questura di Ancona | Polizia di Stato; Blitz antidroga dell’Arma contro un pusher 60enne; Novazzano: un arresto per traffico di cocaina; Tutti gli affari di El Mencho e perché Trump esulta per l’uccisione del boss.

Ancona, in auto 50 dosi di cocaina e a casa altra droga: due arrestiIn arresto due giovani di origine albanese, colti in flagranza di detenzione in concorso di quasi 2 etti di cocaina e oltre 4mila euro ... centropagina.it

Nascondevano cocaina e oltre 4000 euro in contanti ottenuti dallo spaccio ad Ancona, arrestati due giovaniDue giovani albanesi arrestati ad Ancona per detenzione e spaccio di cocaina: sequestrati quasi due etti di droga e oltre 4.000 euro. virgilio.it

Nei locali di un’associazione sportiva dilettantistica si giocava quasi ogni sera. Tra i croupier anche un uomo già denunciato per indebita percezione del Reddito di cittadinanza. Trovata cocaina addosso al responsabile. LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/ - facebook.com facebook