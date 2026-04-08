È stata costituita una nuova fondazione legata a una grande azienda di servizi pubblici. La sua attività si concentra sulla tutela e valorizzazione del patrimonio idrico, con particolare attenzione alle nuove generazioni e all’innovazione tecnologica. La fondazione si occuperà di progetti e iniziative rivolte alla sostenibilità delle risorse idriche e alla promozione di soluzioni innovative nel settore. La sua costituzione è stata annunciata nelle ultime settimane.

La Fondazione Acea nasce con la missione principale di tutelare e valorizzare il patrimonio storico, industriale e culturale dell’Azienda fondata a Roma nel 1909 dal sindaco Ernesto Nathan e dall’assessore ai servizi tecnologici, l’economista Giovanni Montemartini, per dare impulso alla trasformazione della Capitale. Oltre alla valorizzazione del patrimonio storico aziendale -di recente esposto nella mostra “Heritage” che ha ricevuto importanti riconoscimenti entrando nella short list dei finalisti del Premio Cultura+Impresa 2025–2026- e allo sviluppo dell’archivio storico aziendale, la Fondazione ha l’obbiettivo di creare valore sociale e culturale, a Roma e nelle altre città dove Acea opera, promuovendo iniziative dedicate a giovani, sport, volontariato d’impresa, solidarietà, cultura, ricerca e formazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nasce Fondazione Acea: al centro acqua, giovani e innovazione

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