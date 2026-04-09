Ricerca formazione di giovani talenti | borse di studio della Fondazione Bracco

La Fondazione Bracco ha aperto le iscrizioni per la sesta edizione del progetto “Diventerò”, un’iniziativa che offre borse di studio ai giovani talenti. Il programma si concentra sul supporto alla formazione accademica e professionale dei partecipanti. La candidatura è aperta a chi desidera intraprendere percorsi di studio e crescita nel settore delle scienze e della tecnologia. La selezione mira a individuare giovani con potenzialità e motivazione.

Fondazione Bracco annuncia l’apertura delle candidature per la sesta edizione del progetto “Diventerò”, l’iniziativa pluriennale volta a sostenere i giovani talenti nel loro percorso di formazione accademica e professionale. Il BANDO, rivolto a studenti e laureate di eccellenza, mette a disposizione borse di studio e percorsi di mentorship in ambiti disciplinari strategici, con un’attenzione particolare alle discipline Stem e alla valorizzazione della presenza femminile nel mondo della ricerca. “Con ‘Diventerò’ vogliamo offrire non solo un sostegno economico, ma un vero e proprio ecosistema di crescita”, afferma Diana Bracco, presidente di Fondazione Bracco. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Biogem, continua la formazione di giovani talenti della ricerca scientificaDopo aver condotto le proprie attività sperimentali presso i laboratori di Biogem, martedì 20 gennaio due giovani ricercatori hanno brillantemente... 155 borse di studio: il mare guida i giovani talentiIl 12 marzo 2026, presso gli spazi Staremilia-Penskecars di Casalecchio di Reno, si è svolta una cerimonia che ha unito 155 giovani talenti... Nasce la fondazione DicoGiovani per promuovere e accompagnare la ricerca scientifica dei giovani in ambito pediatricoPrendersi cura dei bambini è parte essenziale della natura umana. Il pediatra svolge un ruolo fondamentale nell’accompagnare i più piccoli nei percorsi di salute fin dai primissimi giorni di vita: sia ... corriere.it Fondazione Armr: la XXXIII Cerimonia premia la ricerca scientifica e i giovani talentiA Bergamo consegnate borse di studio, grant di ricerca e Career Development Program per un totale di 336mila euro, a sostegno dei giovani ricercatori nel campo delle malattie rare Sabato 24 gennaio ... bergamonews.it