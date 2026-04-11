Agropoli si inaugura uno slargo panoramico dedicato al sindaco pescatore Angelo Vassallo
Martedì 14 aprile alle 17, nel comune di Agropoli, si terrà l'inaugurazione di uno slargo panoramico in via Carmine Rossi, dedicato al sindaco pescatore Angelo Vassallo. La cerimonia sarà organizzata dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi. La dedica avviene in ricordo di Vassallo, assassinato il 5 settembre 2010, e il luogo verrà intitolato a suo nome durante l’evento.
L’amministrazione comunale di Agropoli, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, martedì 14 aprile alle 17 intitolerà il suggestivo slargo panoramico in via Carmine Rossi ad Angelo Vassallo, compianto primo cittadino di Pollica, tragicamente ucciso il 5 settembre 2010. La Commissione consiliare.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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