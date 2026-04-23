Il Presidente Dario Vassallo: “La memoria di Angelo non è un racconto da archiviare, ma una responsabilità civile che continua ogni giorno. La verità va cercata, detta e difesa”. La Fondazione Vassallo presenta “Fuoco Ardente”, il nuovo format giornalistico ideato e interpretato da Dario Vassallo, che in 90 minuti concentra un percorso lungo 16 anni, attraversando il dolore, la memoria e la lunga e complessa ricerca della verità sulla vicenda di Angelo Vassallo, il “sindaco pescatore”. Il format mette al centro la storia di Angelo Vassallo e della sua visione di “Bella Politica”, fatta di legalità, trasparenza, difesa dell’ambiente e amore per il territorio.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Fondazione Vassallo: nasce “Fuoco Ardente”, il format giornalistico che racconta 16 anni di dolore, verità e ricerca di giustizia

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