Nasce la Fondazione Angelo Vassallo ETS | legalità e futuro
È stata ufficialmente costituita la Fondazione Angelo Vassallo ETS, dedicata alla promozione di valori legati alla legalità, alla sostenibilità e all’arte. La fondazione si impegna a mantenere vivo il ricordo del sindaco pescatore e a sviluppare iniziative in suo nome. La struttura si propone di coinvolgere cittadini e enti in attività di volontariato e tutela del territorio, mantenendo fede all’eredità lasciata dal primo cittadino.
Costituita la Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore ETS: impegno civile, sostenibilità e arte nel segno dell’eredità del Sindaco Pescatore. La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore diventa ETS – Ente del Terzo Settore, un nuovo soggetto impegnato nella promozione della legalità, della sostenibilità ambientale, della tutela dei territori e del bene comune nel nome e nell’eredità morale del Sindaco Pescatore Angelo Vassallo. La costituzione della Fondazione rappresenta un passo importante per rafforzare il percorso di impegno civile, culturale e sociale avviato in questi anni, con l’obiettivo di trasformare il messaggio e i valori di Angelo Vassallo in azioni concrete rivolte alle nuove generazioni, ai territori e alla difesa dell’ambiente.🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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