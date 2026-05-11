Nasce la Fondazione Angelo Vassallo ETS | legalità e futuro

È stata ufficialmente costituita la Fondazione Angelo Vassallo ETS, dedicata alla promozione di valori legati alla legalità, alla sostenibilità e all’arte. La fondazione si impegna a mantenere vivo il ricordo del sindaco pescatore e a sviluppare iniziative in suo nome. La struttura si propone di coinvolgere cittadini e enti in attività di volontariato e tutela del territorio, mantenendo fede all’eredità lasciata dal primo cittadino.

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Costituita la Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore ETS: impegno civile, sostenibilità e arte nel segno dell’eredità del Sindaco Pescatore. La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore diventa ETS – Ente del Terzo Settore, un nuovo soggetto impegnato nella promozione della legalità, della sostenibilità ambientale, della tutela dei territori e del bene comune nel nome e nell’eredità morale del Sindaco Pescatore Angelo Vassallo. La costituzione della Fondazione rappresenta un passo importante per rafforzare il percorso di impegno civile, culturale e sociale avviato in questi anni, con l’obiettivo di trasformare il messaggio e i valori di Angelo Vassallo in azioni concrete rivolte alle nuove generazioni, ai territori e alla difesa dell’ambiente.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Nasce la Fondazione Angelo Vassallo ETS: legalità e futuro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Nasce la ‘Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore Ets’La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore diventa ETS – Ente del Terzo Settore, un nuovo soggetto impegnato nella promozione della legalità,... Legalità, impegno civico e tutela dell’ambiente: i giovani protagonisti della VI edizione del Premio Angelo VassalloIl Presidente Dario Vassallo: “Il messaggio di Angelo Vassallo continua a vivere nelle nuove generazioni: memoria, responsabilità e coraggio civico... Si parla di: La Fondazione Vassallo incontra Fico: Sulla costa della provincia di Salerno servono verità e trasparenza; Caso omicidio Vassallo, la Fondazione: Il ricorso della Procura conferma la ricerca della verità -. Nasce la fondazione Angelo Vassallo sindaco pescatore Ets salernonotizie.it/2026/05/11/nas… x.com Nasce la Fondazione Angelo VassalloIl Presidente Dario Vassallo e il Vicepresidente Massimo Vassallo: Un nuovo inizio nel nome della legalità, della sostenibilità e dell’impegno civile di ... napolivillage.com