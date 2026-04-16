Abano Terme | ritmo e grandi artisti accendono il Victoria Club
A Abano Terme, il Victoria Club in Piazza Cortesi 11 all’interno del complesso alberghiero gestito dalla famiglia Borile offre questa settimana spettacoli di musica dal vivo dal mercoledì al sabato. L’evento prevede la partecipazione di artisti di rilievo e un ritmo vivace che anima le serate del locale. La programmazione si concentra su performance musicali che coinvolgono il pubblico durante tutta la settimana.
Il Victoria Club di Abano Terme, situato in Piazza Cortesi 11 all'interno del complesso alberghiero gestito dalla famiglia Borile, propone per questa settimana un palinsesto di musica dal vivo che copre le serate dal mercoledì al sabato. La programmazione prevede interventi di artisti come Congiu, Favaretto, Ardini, Nordio, Jeffrey e Samanta, consolidando il ruolo del locale nel dell'intrattenimento della zona termale. La cronologia degli appuntamenti musicali tra tradizione e nuove proposte L'o .🔗 Leggi su Ameve.eu
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