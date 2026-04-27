Victoria Club di Abano Terme ecco tutto il programma settimanale
Il Victoria Club di Abano Terme si trova in Piazza Cortesi, all’interno dell’Hotel Trieste & Victoria gestito dalla famiglia Borile. Questa settimana il locale presenta un programma con numerosi eventi musicali e serate di intrattenimento, con appuntamenti che si susseguono durante tutta la settimana. La struttura offre un calendario vario, rivolto a chi cerca musica dal vivo e momenti di svago in una location centrale della città.
Il Victoria Club, situato in Piazza Cortesi ad Abano Terme all’interno del prestigioso complesso dell’Hotel Trieste & Victoria della famiglia Borile, propone anche questa settimana un calendario ricco di appuntamenti musicali e serate dedicate all’intrattenimento.Mercoledì 29 aprileSi parte.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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