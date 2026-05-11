Nasce il Comitato Lazzaretto l' appello al ministro Giuli | Tuteliamo il sito

È stato istituito il Comitato Lazzaretto di Padova, un organismo dedicato alla tutela e alla valorizzazione dell’area storica del Lazzaretto, costruita nel 1555 sulla riva destra del Canale Brentella. L’appello è rivolto al ministro competente affinché si intervenga per proteggere il sito e preservarne il valore storico e scientifico. La nascita del comitato riguarda un territorio che rappresenta un patrimonio di rilevanza storica nella città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

È stato fondato il Comitato Lazzaretto di Padova, un organismo nato per garantire la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione scientifica dell’area storica del Lazzaretto, edificato nel 1555 sulla riva destra del Canale Brentella. La nascita del gruppo arriva dopo una fase di ricerca.🔗 Leggi su Padovaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Nasce il Comitato Lazzaretto, l'appello a Giuli: «Tuteliamo il sito»È stato fondato il Comitato Lazzaretto di Padova, un organismo nato per garantire la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione scientifica... Il ministro Giuli ha dato dell’assenteista al ministro SalviniGiuli non è andato all’inaugurazione della Biennale il 6 maggio proprio per protestare contro la decisione di far partecipare la Russia, presa dal... Argomenti più discussi: Comitati anti movida a Sala: Il sindaco ci ignora, ci resta solo la legge; Padova, alla scoperta del Lazzaretto dimenticato: visita tra storia e memoria il 9 maggio 2026; Padova riscopre il suo Lazzaretto: un’esplorazione storica tra memoria, isolamento e identità; Movida, più controlli ma equilibrio difficile. Ordinanze anti ricorsi.