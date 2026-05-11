Nasce il Comitato Lazzaretto l' appello al ministro Giuli | Tuteliamo il sito
È stato istituito il Comitato Lazzaretto di Padova, un organismo dedicato alla tutela e alla valorizzazione dell’area storica del Lazzaretto, costruita nel 1555 sulla riva destra del Canale Brentella. L’appello è rivolto al ministro competente affinché si intervenga per proteggere il sito e preservarne il valore storico e scientifico. La nascita del comitato riguarda un territorio che rappresenta un patrimonio di rilevanza storica nella città.
È stato fondato il Comitato Lazzaretto di Padova, un organismo nato per garantire la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione scientifica dell’area storica del Lazzaretto, edificato nel 1555 sulla riva destra del Canale Brentella. La nascita del gruppo arriva dopo una fase di ricerca.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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