Nasce il Comitato Lazzaretto l' appello a Giuli | Tuteliamo il sito

È stato costituito il Comitato Lazzaretto di Padova, un nuovo organismo dedicato alla tutela e alla valorizzazione scientifica dell’area storica del Lazzaretto, risalente al 1555 e situata sulla riva destra del Canale Brentella. L’obiettivo dichiarato è preservare il sito e promuoverne l’interesse culturale e storico. In un appello rivolto a un rappresentante istituzionale, il comitato chiede di intervenire per garantire la salvaguardia dell’area.

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È stato fondato il Comitato Lazzaretto di Padova, un organismo nato per garantire la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione scientifica dell’area storica del Lazzaretto, edificato nel 1555 sulla riva destra del Canale Brentella. La nascita del gruppo arriva dopo una fase di ricerca.🔗 Leggi su Padovaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate È ufficiale, nasce il Comitato delle FrazioniTODI – Nell’ultima seduta del massimo consesso cittadino, Todi ha dato forma al Comitato delle Frazioni, il cui regolamento per l’istituzione e il... Nasce il Comitato civico “Solopaca Identità e Prospettive”Con l’obiettivo di coniugare il valore delle radici storiche con una visione moderna di vivibilità urbana, nasce ufficialmente il Comitato Civico... Argomenti più discussi: Comitati anti movida a Sala: Il sindaco ci ignora, ci resta solo la legge; Padova, alla scoperta del Lazzaretto dimenticato: visita tra storia e memoria il 9 maggio 2026; Padova riscopre il suo Lazzaretto: un’esplorazione storica tra memoria, isolamento e identità; Movida, più controlli ma equilibrio difficile. Ordinanze anti ricorsi.