Nasce il Comitato civico Solopaca Identità e Prospettive

È stato costituito il Comitato civico “Solopaca Identità e Prospettive” con l’obiettivo di promuovere il decoro urbano e l’identità locale. L’associazione si propone di coinvolgere cittadini e realtà locali in attività che migliorino l’aspetto del paese e rafforzino il senso di comunità. L’assemblea di fondazione si è svolta nelle ultime settimane presso una sede comunale.

Con l'obiettivo di coniugare il valore delle radici storiche con una visione moderna di vivibilità urbana, nasce ufficialmente il Comitato Civico "Solopaca Identità e Prospettive". Questa iniziativa, costituita in piena conformità alle disposizioni del Codice del Terzo Settore, si pone come un ente trasparente, strutturato e dedicato interamente alla cura del bene comune, al decoro cittadino e alla promozione di una democrazia diffusa che rimetta al centro il protagonismo dei residenti. La vera forza distintiva e innovativa del Comitato risiede nella sua architettura organizzativa. A supporto delle attività programmatiche è stato infatti istituito un Comitato Tecnico di alto profilo, composto dai soci professionisti che hanno scelto di aderire al progetto mettendo le proprie competenze a disposizione della comunità.