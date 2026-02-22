È ufficiale nasce il Comitato delle Frazioni

Todi ha creato il Comitato delle Frazioni dopo che il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità il suo regolamento. La decisione nasce dall’esigenza di coinvolgere le comunità locali nelle decisioni che le riguardano direttamente. Il comitato avrà il compito di rappresentare le esigenze di quartieri e frazioni, facilitando il dialogo tra cittadini e amministrazione. La prima riunione è prevista nelle prossime settimane, per definire i dettagli operativi.

TODI – Nell’ultima seduta del massimo consesso cittadino, Todi ha dato forma al Comitato delle Frazioni, il cui regolamento per l’istituzione e il funzionamento era stato votato all’unanimità dallo stesso Consiglio. Ne fanno parte 23 persone in rappresentanza delle diverse aree del territorio, dalle frazioni più piccole e più grandi al centro storico, zona Crocefisso e San Giorgio. Sulla base delle candidature pervenute al termine di una capillare campagna di sensibilizzazione e partecipazione, ne risultano componenti: Enzo Tomassini, Giancarlo Brizioli, Manuel Salomoni, Alviero Palombi, Massimo Antonelli, Alessandro Ceccarelli, Marco Cinti, Luca Pulcioni, Simone Torcia, Massimo Mosca, Lucio Bigaroni, Emiliano Menestò, Angelo Bido, Alessio Federici, Roberto Donati, Arnaldo Fogliani, Elvisio Cerquaglia, Massimiliano Farinelli, Adima Bordacchini, Giuseppe Burchiella, Luca Mari, Federico Minciarelli e Silvia Ranchicchio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

