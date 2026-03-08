Galleria dell’Accademia e musei del Bargello | dal 15 marzo biglietti cumulativi

A partire dal 15 marzo, i visitatori potranno acquistare biglietti cumulativi per la Galleria dell’Accademia e i musei del Bargello a Firenze. La novità riguarda l’introduzione di un sistema integrato che permette di accedere a più strutture con un solo biglietto, semplificando le procedure e offrendo nuove opzioni di visita per il pubblico. La scelta riguarda tutti coloro che intendono esplorare le collezioni di entrambe le istituzioni.

Firenze, 6 marzo 2026 – Un sistema museale sempre più integrato, con modalità di accesso semplificate e una programmazione della visita più chiara: dal 15 marz o il gruppo statale Galleria dell’Accademia di Firenze e Musei del Bargello introduce i biglietti cumulativi e unifica gli orari di apertura di tutte le sedi. “Galleria dell’Accademia di Firenze e Musei del Bargello sono ora nuovo Istituto, una sorta di grande museo, capace di tenere insieme identità diverse all’interno di una visione comune. Costituiscono di fatto un sistema museale unitario e policentrico, che riunisce sette sedi con identità, storie e collezioni diverse -. Ha dichiarato il Direttore generale di Galleria dell’Accademia di Firenze e Musei del Bargello Andreina Contessa -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it

