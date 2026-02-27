Galleria dell’Accademia e Musei del Bargello | il 1° e l' 8 marzo si entra gratis

Il 1° e l’8 marzo, a Firenze, l’ingresso alla Galleria dell’Accademia e ai Musei del Bargello sarà gratuito. La decisione riguarda le visite in queste due date e interessa i visitatori che vogliono scoprire le collezioni esposte. Le due istituzioni ospitano opere di rilievo e sono aperte a tutti senza costi nelle giornate indicate.

Firenze, 26 febbraio 2026 – Marzo si apre riservando due occasioni speciali per visitare la Galleria dell'Accademia e Musei del Bargello. Due giorni ad ingresso gratuito in cui ammirare i capolavori in mostra. Il David di Donatello Due giorni a ingresso gratuito Domenica 1° marzo la Galleria dell'Accademia di Firenze, il Museo Nazionale del Bargello, il Museo delle Cappelle Medicee e il Complesso di Orsanmichele apriranno gratuitamente al pubblico in occasione della Domenica al museo, l'iniziativa del Ministero della Cultura che ogni prima domenica del mese promuove l'accesso libero ai musei e ai parchi archeologici statali. Domenica 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, l'ingresso ai musei sarà gratuito per tutte le visitatrici.