Una casa rifugio per le donne vittime di violenza l' inaugurazione a Cisterna
È stata inaugurata a Cisterna una casa rifugio destinata alle donne vittime di violenza. Durante l'evento, è stata anche aperta una sala polifunzionale intitolata a Rita Levi Montalcini, scienziata italiana, premio Nobel per la Medicina nel 1989, ex senatrice e figura di rilievo nel panorama civile. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti locali e istituzionali.
L'intitolazione della sala polifunzionale a Rita Levi Montalcini, una delle più grandi scienziate italiane del XX secolo, premio Nobel per la Medicina nel 1989, ex senatrice, simbolo di impegno civile. Poi, la presentazione e l'inaugurazione di “Sibilia”, la casa rifugio comunale per le donne. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
