Una casa rifugio per le donne vittime di violenza l' inaugurazione a Cisterna

È stata inaugurata a Cisterna una casa rifugio destinata alle donne vittime di violenza. Durante l'evento, è stata anche aperta una sala polifunzionale intitolata a Rita Levi Montalcini, scienziata italiana, premio Nobel per la Medicina nel 1989, ex senatrice e figura di rilievo nel panorama civile. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti locali e istituzionali.