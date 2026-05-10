Corsa all’Anello Santa Maria fa il bis e vince anche l’edizione 2026 della giostra
Il terziere Santa Maria si è aggiudicato la 58esima edizione della Corsa all’Anello di Narni, con la vittoria annunciata alle 17.25 dallo speaker ufficiale. È il secondo trionfo consecutivo per questa formazione, che aveva già conquistato il titolo nell’edizione precedente. La vittoria ha suscitato entusiasmo tra i sostenitori arancio-viola, presenti per assistere alla conclusione della competizione.
Il terziere Santa Maria ha vinto la 58esima edizione della Corsa all’Anello di Narni. Alle 17.25 lo speaker ufficiale della giostra ha dato il responso mandando in visibilio il popolo arancio-viola che può così fare il bis dopo la vittoria ottenuta un anno fa. È stata una gara molto bella e.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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