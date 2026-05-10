Corsa all’Anello Santa Maria fa il bis e vince anche l’edizione 2026 della giostra

Il terziere Santa Maria si è aggiudicato la 58esima edizione della Corsa all’Anello di Narni, con la vittoria annunciata alle 17.25 dallo speaker ufficiale. È il secondo trionfo consecutivo per questa formazione, che aveva già conquistato il titolo nell’edizione precedente. La vittoria ha suscitato entusiasmo tra i sostenitori arancio-viola, presenti per assistere alla conclusione della competizione.

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