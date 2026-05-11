Dopo giorni di richieste da parte della famiglia, l’avvocata iraniana Narges Mohammadi, vincitrice del premio Nobel per la Pace, è stata trasferita in un ospedale a Teheran. La donna, che ha subito vari problemi di salute, necessita di cure permanenti, secondo quanto comunicato dai familiari. La decisione arriva in seguito alle pressioni esterne e alle condizioni di salute che si sono aggravate negli ultimi tempi.

Dopo giorni di appelli della famiglia, l’avvocata iraniana Narges Mohammadi, premio Nobel per la Pace, è stata portata in un ospedale a Teheran. Il trasferimento è legato a un suo svenimento avvenuto nel carcere di Zanjan, dove era detenuta da dicembre. Ha perso conoscenza due volte ed è stata trasferita in un ospedale locale il 1° maggio. La sua fondazione, che ha dato la notizia, spiega che le è stata concessa la sospensione della pena detentiva su cauzione, ma in una dichiarazione condivisa con Associated Press si sottolinea che questo non è sufficiente e che Mohammadi necessita di “cure specialistiche permanenti”. “Dobbiamo garantire che non torni mai più in carcere per scontare i 18 anni rimanenti della sua pena.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Narges Mohammadi trasferita in ospedale a Teheran dopo gli appelli della famiglia. “Ha bisogno di cure permanenti”

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