Gli attivisti riferiscono che l’iraniana Narges Mohammadi, vincitrice del Premio Nobel per la Pace e attualmente detenuta, potrebbe aver avuto un infarto. La notizia è stata diffusa da fonti vicine alla donna, senza ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute o sui motivi dell’ipotetico evento cardiovascolare. La condizione di Mohammadi, che si trova in carcere, resta al centro dell’attenzione internazionale.

Gli attivisti vicini alla vincitrice del Premio Nobel per la Pace, l’iraniana Narges Mohammadi, attualmente in carcere, affermano che potrebbe aver subito un infarto. Il suo team legale, accompagnato da un membro della famiglia, le ha fatto visita nella prigione di Zanjan il 29 marzo, secondo una dichiarazione rilasciata oggi dalla campagna della Coalizione Free Narges. “Le sue condizioni di salute generali erano estremamente precarie, appariva pallida e debole e aveva subito una significativa perdita di peso “, si legge nella nota che cita le sue compagne di cella, secondo cui il 24 marzo è stata trovata priva di sensi nel suo letto con gli occhi rivolti all’indietro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, attivisti: “Premio Nobel Narges Mohammadi ha avuto un infarto”

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