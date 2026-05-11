Il Napoli riporta in squadra il difensore Di Lorenzo, assente nelle ultime partite, in vista delle sfide decisive in Champions League. L’allenatore ha scelto il capitano per guidare la squadra in questa fase cruciale della competizione europea. La presenza del giocatore si aggiunge alla rosa disponibile, con il club che punta a ottenere risultati importanti nel torneo continentale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli ritrova il suo leader nel momento più importante della stagione. Giovanni Di Lorenzo tornerà titolare contro il Bologna dopo cento giorni di assenza e tredici partite saltate, riprendendosi la fascia e il comando della difesa azzurra nella notte che può regalare la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League. Come evidenzia il Corriere dello Sport, il rientro del capitano rappresenta la notizia più importante della vigilia al Maradona. Era il 31 gennaio quando Di Lorenzo lasciava il campo in lacrime durante la sfida contro la Fiorentina, trasportato fuori in barella dopo il problema al ginocchio sinistro.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, torna Di Lorenzo: Conte sceglie il capitano per l’assalto Champions

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Napoli, torna Di Lorenzo: il capitano guida gli azzurri nella notte Champions

Napoli, Conte recupera il capitano: Di Lorenzo guida lo sprint? Cosa sapere Di Lorenzo rientra tra i convocati per la sfida del Napoli contro il Como.

Argomenti più discussi: Sorriso Di Lorenzo: torna con il Bologna a cento giorni dall'infortunio al ginocchio; Napoli, torna il capitano: col Bologna ci sarà Di Lorenzo; Como-Napoli, probabili formazioni: Di Lorenzo torna tra i convocati, Juan Jesus resta a casa; Di Lorenzo pronto a tornare, test contro la Scafatese in allenamento.