Napoli torna Di Lorenzo | il capitano guida gli azzurri nella notte Champions

Il difensore torna in campo per la partita di Champions League dopo un periodo di assenza. È stato schierato come capitano della squadra, assumendo un ruolo di leadership in questa fase cruciale della stagione. La sua presenza è stata accolta con entusiasmo dai tifosi e dal resto del gruppo, che si preparano ad affrontare la sfida europea. L’incontro si svolge in una notte che potrebbe risultare decisiva per il cammino dei campioni nazionali.

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Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Antonio Conte ritrova il suo capitano nel momento più importante della stagione. Giovanni Di Lorenzo è pronto a riprendersi una maglia da titolare contro il Bologna, nella sfida che potrebbe consegnare al Napoli la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League. Come racconta il Corriere dello Sport, il difensore azzurro tornerà in campo dal primo minuto dopo oltre tre mesi di assenza. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Di Lorenzo prenderà il posto di Beukema nella linea difensiva a tre composta anche da Rrahmani e Buongiorno.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli, torna Di Lorenzo: il capitano guida gli azzurri nella notte Champions ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Napoli, Conte recupera il capitano: Di Lorenzo guida lo sprint? Cosa sapere Di Lorenzo rientra tra i convocati per la sfida del Napoli contro il Como. Napoli, il capitano Di Lorenzo torna in campo: sbarcato a Como? Cosa sapere Giovanni Di Lorenzo sbarca a Como insieme al Napoli in vista del match di domani.