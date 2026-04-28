Il capitano del Napoli torna in campo dopo tre mesi di assenza e sarà tra i convocati per la partita contro il Como. La sua presenza rappresenta un rientro importante per la squadra, che punta a rafforzare le proprie chance di qualificazione in Champions League. La partita si svolgerà tra le mura di casa e vedrà il capitano guidare la squadra in questa fase cruciale della stagione.

? Cosa sapere Di Lorenzo rientra tra i convocati per la sfida del Napoli contro il Como.. Il capitano torna dopo tre mesi di assenza per la lotta verso la Champions.. Il rientro di Di Lorenzo tra i convocati per la sfida di sabato a Como segna un punto di svolta fondamentale per il Napoli di Antonio Conte, che punta tutto sul secondo posto per blindare l’accesso alla Champions League. Dopo tre mesi di assenza dovuti al problema al ginocchio occorso contro la Fiorentina e al successivo intervento correttivo al piede sinistro, il capitano è finalmente pronto a tornare a disposizione della squadra. La gestione del gruppo in questa fase cruciale...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, Conte recupera il capitano: Di Lorenzo guida lo sprint

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