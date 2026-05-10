Ruba uno scooter ma la polizia lo becca grazie al gps

Sabato sera, un uomo si è rivolto alla polizia per segnalare il furto del suo scooter. Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini e, grazie al sistema di localizzazione GPS installato sul mezzo, sono riuscite a rintracciarlo poco dopo. La polizia ha individuato e fermato l’uomo sospettato di aver commesso il furto, recuperando anche il veicolo.

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Nella serata di sabato 9 maggio, un uomo ha denunciato agli agenti del commissariato San Paolo il furto dello scooter. Mentre stava depositando la denuncia, è stata la stessa vittima ad avvisare i poliziotti di aver intercettato la posizione del mezzo tramite un app di tracciamento. Il motorino.🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Volevo farmi RUBARE la BICI, ma hanno rubato l’iPhone: INSEGUO il ladro. Notizie correlate Ventenne ruba il monopattino ad un bambino, i carabinieri lo ritrovano grazie al gpsI carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania, nel giro di un paio di ore, hanno rintracciato e denunciato per un 24enne... Segnala alla polizia il furto di uno smartphone, ritrovato dagli agenti in un'abitazione grazie al gpsFALCONARA MARITTIMA – Intervento lampo della polizia locale di Falconara che, nei giorni scorsi, ha consentito di recuperare un telefono cellulare... Argomenti più discussi: Ruba oggetti da uno scooter ma viene tradito dal geolocalizzatore - POP; Ruba oggetti dallo scooter, ma viene filmato e geolocalizzato grazie a un mazzo di chiavi: 37enne in manette; Ruba da un motorino parcheggiato, ma un amico del proprietario lo immortala in un video: 37enne tradito dalla borsa colorata e dal gps; Follia in strada e video su TikTok. Preso: ora denuncia e maxi multa.