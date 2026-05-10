Ruba uno scooter ma la polizia lo becca grazie al gps
Sabato sera, un uomo si è rivolto alla polizia per segnalare il furto del suo scooter. Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini e, grazie al sistema di localizzazione GPS installato sul mezzo, sono riuscite a rintracciarlo poco dopo. La polizia ha individuato e fermato l’uomo sospettato di aver commesso il furto, recuperando anche il veicolo.
Nella serata di sabato 9 maggio, un uomo ha denunciato agli agenti del commissariato San Paolo il furto dello scooter. Mentre stava depositando la denuncia, è stata la stessa vittima ad avvisare i poliziotti di aver intercettato la posizione del mezzo tramite un app di tracciamento. Il motorino.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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