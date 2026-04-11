Ruba il telefono in via D' Azeglio ma viene incastrato dal gps

Un uomo di 49 anni è stato denunciato per ricettazione dopo che la polizia ha rintracciato il suo telefono grazie al sistema di geolocalizzazione. Il furto era avvenuto in via D'Azeglio, ma la posizione del dispositivo ha guidato gli agenti fino a un vicolo vicino, dove è stato fermato poco dopo. La tecnologia del GPS si è rivelata determinante per identificare il sospetto.

La geolocalizzazione di uno smartphone ha permesso agli agenti della polizia di Bologna di individuare e denunciare per ricettazione un uomo di 49 anni, fermato in vicolo Carega poco dopo il furto del dispositivo. L'operazione è scattata intorno alle 21:20 di venerdì, quando la proprietaria del. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Ruba computer nell'auto di un turista, ma viene incastrato dalle telecamere: denunciato ladroEra a caccia di oggetti di valore nelle auto dei turisti regolarmente parcheggiate nelle aree di sosta di Assisi.

Ruba dentro un'auto e viene incastrato dalla dash cam. Denunciato un 33enneRintracciato poco dopo, l’uomo è stato sottoposto a perquisizione personale, che ha consentito di rinvenire tre coltelli, un orologio, un bracciale...

Temi più discussi: Entrano in un negozio di elettronica e rubano un cellulare dal cassetto: denunciati; Ruba un iPhone e pretende un riscatto di 500 euro: arrestato per estorsione; Ruba lo smartphone a una turista ma la fuga ha vita breve - POP; S'intrufola in un ostello per rubare il telefono a una turista: arrestato un uomo.

Picchia e ruba il telefono a un passanteTre denunce e un arresto. E’ questo il bilancio dell’attività dei carabinieri contro i reati predatori. Nello specifico i carabinieri di Montegranaro hanno denunciato, uno magrebino 32enne del posto ... ilrestodelcarlino.it

Le ruba il telefono ma lei è maestra di judoDeve aver pensato che, avendo puntato a una donna, il furto sarebbe stato facile come bere un bicchier d’acqua, ma una volta che ha tentato di scappare dopo averle sottratto il telefono, si è trovato ... 105.net

Infiammazione cronica: il "killer silenzioso" che ti ruba energie Questo post ti può essere particolarmente utile se soffri di stanchezza, gonfiori a livello di stomaco o di intestino, disturbi del sonno, sensazione di ansia e tensione generalizzata, e dolori muscolari - facebook.com facebook