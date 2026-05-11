Una donna di Napoli ha vissuto sette mesi di dolore prima che si scoprisse una pinza chirurgica dimenticata nel suo addome. I medici non avevano rilevato la presenza dello strumento nelle prime visite e gli specialisti successivi hanno trascurato i sintomi, che si sono manifestati nel tempo. La scoperta è avvenuta solo dopo un approfondito esame clinico, portando alla luce questa complicazione ancora oggi poco comune.

? Punti chiave Come hanno fatto i medici a non accorgersi dello strumento per mesi?. Perché i primi specialisti hanno ignorato i sintomi della paziente?. Chi ha ordinato la TAC che ha svelato l'errore chirurgico?. Perché la famiglia ha rifiutato l'intervento riparatorio del primo chirurgo?.? In Breve Sintomi persistenti dopo l'addominoplastica di ottobre gestiti con antibiotici senza esami diagnostici.. Familiari hanno richiesto una TAC privata dopo mesi di dubbi medici non risolti.. La paziente ha rifiutato il chirurgo originale per operarsi in un'altra struttura sanitaria.. L'errore evidenzia criticità nei protocolli di conteggio strumenti chirurgici post-operatori a Napoli.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, pinza dimenticata nell’addome: scoperta dopo 7 mesi di dolore

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