Vittorio Genna presidente dell’Unione industriali di Napoli

Oggi, presso Palazzo Partanna, si è svolta l’assemblea dell’Unione industriali di Napoli. Durante l’incontro, è stata eletta alla Presidenza dell’associazione una nuova figura. La nomina è stata ufficializzata al termine dei lavori dell’assemblea, che ha visto la partecipazione di rappresentanti di diverse aziende e settori industriali della zona. La nomina di questa figura rappresenta una novità per l’organizzazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

L’assemblea dell’Unione industriali di Napoli, riunitasi oggi presso Palazzo Partanna, ha sancito l’elezione di Vittorio Genna alla Presidenza dell’Associazione. La votazione ha fatto registrare un consenso del 97% dei votanti, confermando la fiducia del tessuto imprenditoriale locale nel nuovo vertice. In concomitanza con l’elezione, è stata definita la nuova squadra di governo dell’Unione. Guido Bourelly ricoprirà il ruolo di vicepresidente. Al già presidente del Gruppo Piccola Industria sono state assegnate deleghe operative di rilievo strategico: la gestione della Legalità, il coordinamento del Marketing associativo e la cura dei Rapporti funzionali con la Pubblica amministrazione.🔗 Leggi su Ildenaro.it Vittorio Genna è il nuovo presidente dell’Unione Industriali Napoli: eletto con il 97% dei voti Notizie correlate Vittorio Genna nuovo presidente dell’Unione Industriali di NapoliNapoli, 11 marzo 2026 – Cambio della guardia all’Unione degli industria di Napoli. Leggi anche: Unione Industriali Napoli, il consiglio generale designa presidente Vittorio Genna Altri aggiornamenti Temi più discussi: Unione industriali Napoli, Vittorio Genna è il nuovo presidente; Vittorio Genna prende il timone degli industriali di Napoli; Industriali, l’assemblea elegge Genna presidente: scelto dal 97% dei votanti; Vittorio Genna eletto nuovo presidente di Unindustria Napoli con il 97 per cento delle preferenze. Unione industriali Napoli, Vittorio Genna è il nuovo presidenteVittorio Genna è il nuovo presidente dell'Unione Industriali di Napoli. Lo ha eletto con il 97% dei voti l'assemblea dell'Associazione imprenditoriale, svoltasi oggi a Palazzo Partanna. Vittorio Genna ... ansa.it Vittorio Genna eletto presidente dell'Unione Industriale di Napoli con il 97% dei votiNapoli, 8 maggio 2026 - L'Assemblea dell'Unione Industriali di Napoli, riunitasi oggi presso Palazzo Partanna, ha sancito l'elezione di Vittorio Genna ... ilmattino.it Telegolfo-RTG emittente televisiva. . Vittorio Genna è il nuovo presidente dell’Unione Industriali Napoli: eletto con il 97% dei voti. #napoli #industria #economia #campania - facebook.com facebook “Si apre una nuova era per gli industriali napoletani”. Il presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola, saluta la nomina di Vittorio Genna e rilancia un dialogo “orientato al benessere e alla prosperità delle imprese”. x.com