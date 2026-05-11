Napoli nuovo centro Collocamento Mirato | aziende già al lavoro

A Napoli è stato recentemente inaugurato un nuovo centro di Collocamento Mirato, con alcune aziende che hanno già avviato colloqui di selezione. L'apertura ufficiale sarà presieduta da un rappresentante istituzionale, che taglierà il nastro in via Murialdo. Molte imprese locali hanno già iniziato a organizzare incontri con i candidati, mentre altre si preparano a farlo nelle prossime settimane.

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? Domande chiave Quali aziende hanno già organizzato i colloqui di selezione immediati?. Chi presiederà ufficialmente il taglio del nastro in via Murialdo?. Come cambierà l'inserimento lavorativo per le persone con disabilità?. Perché questo centro punta a superare la logica dell'assistenza?.? In Breve Inaugurazione prevista lunedì 11 maggio 2026 in via Beato Leonardo Murialdo 9. Partecipazione dell'assessora regionale Saggese e rappresentanti del terzo settore. Colloqui di selezione immediati con grandi aziende del territorio campano. Obiettivo inclusione professionale per disabili iscritti alle liste regionali. Alle ore 11:30 di questo lunedì 11 maggio 2026, la nuova sede dell’ufficio del Collocamento Mirato a Napoli aprirà ufficialmente le porte in via Beato Leonardo Murialdo 9.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli, nuovo centro Collocamento Mirato: aziende già al lavoro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Lavoro, a Napoli l'inaugurazione della nuova sede del Collocamento mirato Riserva N nelle GPS 2026: conta domanda di iscrizione al collocamento mirato, non estremi del verbale INPSFase di valutazione delle domande GPS per il biennio 202628: con apposita nota l'Ufficio Scolastico di Taranto ritorna su un argomento delicato... Argomenti più discussi: Potenziamento dei CPI: inaugurazione della nuova sede del Collocamento Mirato Napoli; Lavoro, a Napoli l'inaugurazione della nuova sede del Collocamento mirato; Lunedì 11 maggio, alle ore 11:30, sarà inaugurata la nuova sede dell’Ufficio del Collocamento Mirato di Napoli presso la struttura di via Beato Leonardo Murialdo n. 9.; Primo Maggio, Fico e Saggese: Sicurezza sul lavoro è priorità della Regione.