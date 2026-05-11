Lavoro a Napoli l' inaugurazione della nuova sede del Collocamento mirato
A Napoli è stata inaugurata oggi la nuova sede del Centro per il Collocamento Mirato. L'evento si è svolto a partire dalle 11, coinvolgendo rappresentanti delle istituzioni e operatori del settore. La nuova struttura si inserisce in un progetto di potenziamento dei servizi dedicati all'inserimento lavorativo nella regione. L'apertura mira a offrire supporto e strumenti aggiornati ai disoccupati e alle aziende locali.
Importante novità per quanto riguarda il lavoro in Campania. Oggi lunedì 11 maggio, a partire dalle ore 11.30, sarà inaugurata la nuova sede dell’ufficio del Collocamento Mirato di Napoli presso la struttura di via Beato Leonardo Murialdo 9.Interverranno per l'occasione il presidente della.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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