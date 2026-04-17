Riserva N nelle GPS 2026 | conta domanda di iscrizione al collocamento mirato non estremi del verbale INPS
L'Ufficio Scolastico di Taranto ha pubblicato una nota riguardante le domande di iscrizione alle GPS per il biennio 202628. La fase di valutazione si concentra sulla domanda di iscrizione al collocamento mirato, escludendo gli estremi del verbale INPS. La comunicazione si riferisce all'aggiornamento delle graduatorie avvenuto entro il 16 marzo scorso, evidenziando un aspetto importante nella gestione delle riserve N nelle GPS.
Fase di valutazione delle domande GPS per il biennio 202628: con apposita nota l'Ufficio Scolastico di Taranto ritorna su un argomento delicato dell'aggiornamento delle graduatorie avvenuto entro lo scorso 16 marzo. La data di aggiornamento così anticipata infatti non ha permesso ad aspiranti in possesso della riserva N ma occupati in supplenza di poter dichiarare il diritto alla riserva, a meno che la riserva non fosse già stata presentata in altra procedura. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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