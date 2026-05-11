Napoli non farti scappare Conte

Antonio Conte e il Napoli sono al centro di discussioni sul loro futuro, ma l’argomento principale non riguarda né le trattative di mercato né il contratto dell’allenatore. Le fonti indicano che si sta valutando un’altra questione, senza specificare ulteriori dettagli. La situazione resta in evoluzione e non ci sono ancora conferme ufficiali su eventuali decisioni o sviluppi imminenti.

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