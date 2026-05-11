Napoli non farti scappare Conte

Da napolipiu.com 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonio Conte e il Napoli sono al centro di discussioni sul loro futuro, ma l’argomento principale non riguarda né le trattative di mercato né il contratto dell’allenatore. Le fonti indicano che si sta valutando un’altra questione, senza specificare ulteriori dettagli. La situazione resta in evoluzione e non ci sono ancora conferme ufficiali su eventuali decisioni o sviluppi imminenti.

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"> Antonio Conte e il Napoli continuano a interrogarsi sul futuro, ma il tema centrale non sarebbe legato né al mercato né all’ingaggio dell’allenatore. Secondo Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, il vero nodo riguarda la crescita strutturale del club azzurro e la volontà della società di compiere un salto definitivo verso una dimensione ancora più competitiva. Nel suo editoriale, Michele Criscitiello sottolinea come la città si sia ormai completamente schierata al fianco di Conte, mentre all’interno della società resterebbero sensibilità differenti sul futuro dell’allenatore. Il contratto in essere rappresenta attualmente la principale garanzia per il Napoli, ma non basta da solo a cancellare tutti i dubbi.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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