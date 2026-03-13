In vista del referendum del 22 e 23 marzo, l’ex premier Giuseppe Conte ha accusato il governo di aver lasciato scappare i criminali con la riforma approvata. Lo scontro tra le parti si intensifica, con Conte che critica le misure adottate dal governo Meloni. La discussione pubblica si concentra sulle conseguenze di questa riforma, mentre le parti si confrontano su responsabilità e effetti.

Lo scontro si accende in vista del referendum del 22 e 23 marzo, con accuse gravi scambiate tra l’ex premier Giuseppe Conte e il governo guidato da Giorgia Meloni. Durante una apparizione televisiva a Milano, il leader del Movimento 5 Stelle ha lanciato duri attacchi sulla sicurezza pubblica, mentre Fratelli d’Italia ha risposto definendo oscena la campagna elettorale dell’opposizione. La tensione è alta: le parti si accusano reciprocamente di usare la paura per influenzare il voto su una riforma giudiziaria che divide profondamente il paese. L’accusa sul rischio evasione penale. In un’intervento al programma televisivo di Corrado Formigli, l’ex presidente del Consiglio ha delineato uno scenario allarmante per i cittadini italiani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Conte: la riforma Meloni lascia scappare i criminali

Articoli correlati

Referendum Giustizia, Toninelli imbarazza Conte: "M5S d'accordo con la riforma ma non accettano sia di Meloni"Gli esponenti del M5S sono “tecnicamente d’accordo con la riforma della giustizia“, ma “non accettano” che sia stata fatta da Meloni e dal...

Leggi anche: La Lazio non si lascia scappare Sulejmani: rinnovo molto vicino | CM

Altri aggiornamenti su Conte la riforma Meloni lascia scappare...

Temi più discussi: Che cosa torna e cosa no della risposta di Conte a Meloni sul referendum; Conte attacca Meloni: La riforma giustizia tutela solo la politica; Una riforma che rafforza la politica, non le garanzie dei cittadini – venerdì 13 marzo, Torino; Giustizia, Conte: La riforma attuale riprende il disegno che fu della P2.

Meloni: 'Se vince il No stupratori e pedofili in libertà'; Conte: 'Cosa gravissima'Scontro a distanza tra Meloni e Conte sul referendum della giustizia: dopo il discorso della premier arriva la replica di Conte a Piazzapulita ... it.blastingnews.com

Giuseppe Conte a Lecce per condannare la riforma furba sulla giustiziaL'ex Premier Giuseppe Conte ha fatto tappa a Lecce, presso l'Università del Salento, invitato per esprimere la posizione del Movimento 5 Stelle sul prossimo referendum. L'ex Presidente del Consiglio h ... trmtv.it

#Napoli, Manna: "Guardiamo al futuro con Conte, su McTominay e Alisson..." - facebook.com facebook

Manna esclusivo: "Progettiamo il futuro con Conte, McTominay ama Napoli. Var Troppe cose andate male" #napoli x.com