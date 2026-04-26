Genoa parla De Rossi nel post gara | Non è facile stare a questi ritmi per 90 minuti A un certo punto il Como riesce a farti muovere tanto e a farti girare a vuoto

Al termine della partita tra Genoa e Como, Daniele De Rossi ha commentato ai microfoni di Dazn le difficoltà incontrate durante l’incontro. Ha spiegato che mantenere il ritmo per tutti i novanta minuti non è semplice, sottolineando come il Como sia riuscito a far muovere molto i giocatori avversari e a farli girare a vuoto. La sua analisi si è concentrata sugli aspetti fisici e sulla gestione della partita da parte delle due squadre.

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Daniele De Rossi sarà il nuovo allenatore del Genoa: in panchina per la partita contro la Fiorentina

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