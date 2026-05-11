Napoli maxi rissa tra stranieri | un morto

A Napoli si è verificata una maxi rissa tra stranieri che ha portato alla morte di una persona. Durante gli scontri, un uomo tunisino di 58 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio. La polizia ha confermato l’episodio e sta indagando sui dettagli dell’accaduto. Non sono stati resi noti altri dettagli riguardo alle circostanze della rissa o alle identità delle altre persone coinvolte.

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È morto in seguito alle ferite riportate l’uomo 32enne coinvolto in una rissa scoppiata nel pomeriggio di domenica a Napoli, nella zona di Porta Capuana. Il giovane, originario del Burkina Faso, era stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Vecchio Pellegrini dove le sue condizioni erano apparse subito gravi e dove è deceduto. La polizia era dovuta intervenire in forze per sedare la rabbia dei più facinorosi e per portare in salvo il presunto aggressore, un tunisino di 58 anni, regolare in Italia, barricatosi nel frattempo all’interno di un bar. L’uomo è stato successivamente arrestato con l’accusa di omicidio. Quanto accaduto sarà...🔗 Leggi su Imolaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Napoli, rissa al Vomero: paura in serata a Piazza Immacolata Notizie correlate Leggi anche: Maxi rissa tra stranieri, muore un 29enne a Napoli Aversa, rissa tra stranieri in piazza Vittorio Emanuele III: identificazioni in corsoUna domenica che doveva scorrere all’insegna della tranquillità si è trasformata in pochi istanti in una scena di tensione nel cuore di Aversa. Argomenti più discussi: Napoli, maxi rissa tra extracomunitari a Porta Capuana: morto 29enne accoltellato; Maxi rissa tra stranieri, muore un 29enne a Napoli; Napoli, maxi rissa tra extracomunitari a Porta Capuana: morto 29enne accoltellato; Notizie dal mondo | Napoli, maxi rissa tra extracomunitari a Porta Capuana: morto 29enne accoltellato. Maxi rissa tra stranieri, muore un 29enne a Napoli - x.com x.com Ventenne ferita al torace a Torino, ipotesi rissa in un appartamento - Reddit reddit