Napoli maxi rissa tra stranieri | un morto
A Napoli si è verificata una maxi rissa tra stranieri che ha portato alla morte di una persona. Durante gli scontri, un uomo tunisino di 58 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio. La polizia ha confermato l’episodio e sta indagando sui dettagli dell’accaduto. Non sono stati resi noti altri dettagli riguardo alle circostanze della rissa o alle identità delle altre persone coinvolte.
È morto in seguito alle ferite riportate l’uomo 32enne coinvolto in una rissa scoppiata nel pomeriggio di domenica a Napoli, nella zona di Porta Capuana. Il giovane, originario del Burkina Faso, era stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Vecchio Pellegrini dove le sue condizioni erano apparse subito gravi e dove è deceduto. La polizia era dovuta intervenire in forze per sedare la rabbia dei più facinorosi e per portare in salvo il presunto aggressore, un tunisino di 58 anni, regolare in Italia, barricatosi nel frattempo all’interno di un bar. L’uomo è stato successivamente arrestato con l’accusa di omicidio. Quanto accaduto sarà...🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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?? Napoli. Dopo la morte del 29enne del Burkina Faso, inizialmente ferito gravemente nella maxi rissa di questo pomeriggio, il 58enne straniero accompagnato presso gli uffici di polizia è stato arrestato per omicidio dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Gener - facebook.com facebook
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