Maxi rissa tra stranieri muore un 29enne a Napoli
Nella giornata di domenica 10 maggio, una rissa tra cittadini stranieri si è sviluppata nella zona di Porta Capuana, vicino a piazza Garibaldi a Napoli. Durante gli scontri, un uomo di 29 anni è stato colpito e ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine, che hanno cercato di gestire la situazione e ricostruire l’accaduto. Nessun’altra informazione sulle cause o sui coinvolti è stata ancora resa nota.
Ancora sangue per le strade di Napoli. Nel corso della giornata di oggi, domenica 10 maggio, si è verificata una violenta rissa tra cittadini stranieri nella zona di Porta Capuana, nei pressi di piazza Garibaldi. Stando a quanto riferito dagli inquirenti, l'episodio si è verificato questo pomeriggio, intorno alle 18, e ha mandato nel panico i passanti che loro malgrado si sono ritrovati ad assistere. A scontrarsi alcuni extracomunitari, che non hanno esitato a passare allo scontro fisico. Nella colluttazione, uno straniero avrebbe recuperato un oggetto contundente e inferto alcuni colpi all'avversario, ferendolo gravemente. A quel punto, allertati da chi si trovava in zona, sono arrivate le forze dell'ordine, seguite da un'ambulanza del 118.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
La tecnica del finto malore a Napoli.
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