Maxi rissa tra stranieri muore un 29enne a Napoli

Nella giornata di domenica 10 maggio, una rissa tra cittadini stranieri si è sviluppata nella zona di Porta Capuana, vicino a piazza Garibaldi a Napoli. Durante gli scontri, un uomo di 29 anni è stato colpito e ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine, che hanno cercato di gestire la situazione e ricostruire l’accaduto. Nessun’altra informazione sulle cause o sui coinvolti è stata ancora resa nota.

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Ancora sangue per le strade di Napoli. Nel corso della giornata di oggi, domenica 10 maggio, si è verificata una violenta rissa tra cittadini stranieri nella zona di Porta Capuana, nei pressi di piazza Garibaldi. Stando a quanto riferito dagli inquirenti, l'episodio si è verificato questo pomeriggio, intorno alle 18, e ha mandato nel panico i passanti che loro malgrado si sono ritrovati ad assistere. A scontrarsi alcuni extracomunitari, che non hanno esitato a passare allo scontro fisico. Nella colluttazione, uno straniero avrebbe recuperato un oggetto contundente e inferto alcuni colpi all'avversario, ferendolo gravemente. A quel punto, allertati da chi si trovava in zona, sono arrivate le forze dell'ordine, seguite da un'ambulanza del 118.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Maxi rissa tra stranieri, muore un 29enne a Napoli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La tecnica del finto malore a Napoli. Notizie correlate Napoli, rissa a Porta Capuana: accoltellato un 29enne, è gravissimoRissa a Porta Capuana con il coinvolgimento di un gruppetto di extracomunitari e il ferimento di un 29enne originario del Burkina Faso. Napoli, rissa a Porta Capuana: accoltellato un 29enne, bloccato l'aggressoreRissa a Porta Capuana con il coinvolgimento di un gruppetto di extracomunitari e il ferimento di un 29enne originario del Burkina Faso. Argomenti più discussi: Maxi rissa in strada, in 7 nei guai dopo 4 mesi di indagini. Coinvolti anche minorenni; Aversa. Rissa tra stranieri in piazza Vittorio Emanuele: interviene la Polizia; Aversa, intensificati controlli in piazza Vittorio Emanuele: fermati due stranieri, verifiche ai locali; CAPUA. Testa fracassata a colpi di mazza durante una rissa a Porta Napoli: sette denunciati, alcuni sono minorenni.