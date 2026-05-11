A Napoli, la storica sede della Floridiana si trasforma in un villaggio dedicato allo sport. L’evento si svolgerà il 13 maggio 2026 e proporrà attività rivolte al benessere e all’inclusione sociale attraverso diverse discipline sportive. La manifestazione coinvolgerà partecipanti di tutte le età e si svolgerà all’interno degli spazi pubblici e verdi della zona. La giornata si prevede ricca di iniziative aperte a tutti gli interessati.

"> 13 Maggio 2026: Benessere e Inclusione Sociale Attraverso lo Sport a Napoli. La “Giornata dello Sport in Floridiana” si svolgerà mercoledì 13 maggio 2026, a partire dalle ore 9:30, presso il suggestivo Parco della Villa Floridiana e il Museo Duca di Martina di Napoli. Questo evento, parte integrante del programma di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, celebra il benessere, l’inclusione sociale e la sostenibilità, utilizzando lo sport come veicolo principale per promuovere valori positivi nella comunità. Il progetto si pone come obiettivo la valorizzazione del patrimonio storico e naturalistico del Vomero, sottolineando il legame tra ambiente, salute e partecipazione giovanile.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli: la Floridiana diventa il Villaggio dello Sport, un evento imperdibile per tutti!

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