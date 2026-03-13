Una giornata di sport tra famiglia e amici a quattro zampe | l' evento imperdibile a Roma

A Roma si è svolta una giornata dedicata allo sport tra famiglie, amici e i loro animali a quattro zampe. L'evento ha visto numerosi partecipanti impegnati in diverse attività sportive, creando un'occasione di condivisione tra persone e cani. La giornata ha offerto momenti di divertimento e socializzazione, con partecipanti che si sono sfidati in diverse discipline sportive all'aperto.

Poche attività riescono a unire le persone come lo sport. La competitività insita in ogni gara, infatti, si accompagna sempre a una forte empatia reciproca tra i partecipanti che si sfidano per conseguire un medesimo obiettivo. Ecco perché, al di là del risultato finale, una manifestazione sportiva è prima di tutto una grande festa. La gara di 5k – che parte dai Fori Imperiali, tocca il Colosseo e termina all’interno del Circo Massimo – è aperta a tutti, senza limiti di età: un’occasione imperdibile per vivere da protagonisti una giornata di sport in compagnia della propria famiglia. Versando la quota di partecipazione di 15 €, gli iscritti riceveranno la t-shirt Joma ricordo in omaggio, la medaglia premio e la Gym Bag con eventuali prodotti degli sponsor. 🔗 Leggi su Romatoday.it

