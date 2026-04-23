Il Napoli in 9 giorni si gioca la qualificazione in Champions contro Como e Bologna

Il Napoli si prepara a disputare due partite decisive in campionato tra pochi giorni, affrontando Como e Bologna. Le gare, programmate rispettivamente durante la 35esima e 36esima giornata, rappresentano un momento cruciale per la squadra in vista della qualificazione alla prossima Champions League. I dettagli sui match sono stati ufficializzati e si svolgeranno in un arco di nove giorni.

Sono stati resi noti i prossimi due appuntamenti del Napoli il campionato, ciò che dunque riguarda la 35esima e 36esima giornata. Gli azzurri affronteranno prima il Como in trasferta, poi il Bologna in casa, per due sfide che si apprestano ad essere cruciali per la qualificazione in Champions nella prossima stagione. I prossimi appuntamenti del Napoli. Il Napoli affronterà i lariani sabato 2 maggio alle ore 18, mentre con i rossoblù se la dovrà vedere lunedì 11 maggio alle ore 20.45. Gli azzurri vengono da una sconfitta contro la Lazio e precedentemente un pareggio contro il Parma. Domani sera ci sarà la sfida contro la Cremonese, altro match importante per consolidare la qualificazione in Champions.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Napoli in 9 giorni si gioca la qualificazione in Champions contro Como e Bologna Juventus Sassuolo 1-1 / Fiorentina Inter 1-1: passi falsi che pesano Notizie correlate Leggi anche: Il Napoli stasera contro il Chelsea si gioca tutto per restare in Champions Marchisio: “Il Napoli si è giocato la qualificazione in Champions con Benfica e Psv, non si possono fare quelle prestazioni”A Prime Video: "Al Napoli dunque è mancata un po' di lucidità, un pizzico di esperienza e forse anche un po' di dialogo in campo per sistemare le... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: La mostra Terremoti d’Italia fa tappa a Napoli; VEDI NAPOLI E POI MANGIA. Ecco gli appuntamenti dal 17 al 19 aprile; Pallanuoto 2025/26 - 22a giornata: RN Florentia - AC Group Napoli - Video; La Lazio sorprende il Napoli al Maradona: ora lo scudetto dell’Inter è più vicino. #Napoli, in due tornano a casa: #Lucca e #Lang non conquistano l’estero x.com UFFICIALE: LA DATA E L'ORARIO PER NAPOLI-BOLOGNA LEGGI QUI - facebook.com facebook