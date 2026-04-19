La Juventus non sbaglia Bologna battuto e qualificazione Champions più vicina

Nella 33ª giornata di Serie A, la Juventus ha vinto 2-0 contro il Bologna all’Allianz Stadium, conquistando tre punti che rafforzano la sua posizione in classifica. La squadra ha controllato il match e ha segnato due volte, portandosi a quota 63 punti. La vittoria consente di avvicinarsi alla qualificazione alla Champions League, mantenendo saldo il suo percorso nella parte alta della graduatoria.

La Juventus fa il suo dovere e lo fa con autorità. Nel match della 33ª giornata di Serie A, i bianconeri superano il Bologna 2-0 all’Allianz Stadium, mettendo in cassaforte tre punti fondamentali nella corsa Champions e salendo a quota 63 in classifica. A decidere la sfida sono due colpi di testa.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Bologna-Juventus 0-1: gol e highlights | Serie A

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