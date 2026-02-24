Napoli cresce l’attesa per il rientro di De Bruyne | nel mirino c’è quella partita! Quando può tornare in campo il belga dopo il lungo infortunio

Kevin De Bruyne ha fatto il suo ritorno a Castel Volturno dopo settimane di assenza a causa di un infortunio, alimentando l’attesa tra tifosi e staff. La sua presenza nel centro sportivo ha suscitato entusiasmo e speranze di rivederlo presto in campo. La squadra si prepara a inserirlo in modo graduale, ma tutti sono concentrati sulla prossima partita. La data di un suo possibile rientro resta ancora incerta.

Calciomercato Lazio, l’ombra di una doppia cessione pesante si avvicina: a giugno questi due big potrebbero lasciare Formello! Ultimissime Rinnovo McKennie Juventus, è fatta! Quando arriverà la firma e quanto guadagnerà il texano. Tutti i dettagli del prolungamento Calciomercato: tutti vogliono Palestra! Concorrenza fitta per l’esterno del Cagliari: le ultimissime novità Mercato Inter, Di Marzio svela: «Andrà via Sommer e arriverà un portiere, in difesa arriverà un centrale forte e i nomi sono.» Juventus, Di Gregorio vittima di insulti e minacce sui social: portiere costretto a chiudere i commenti! Cosa sta succedendo Prandelli a sorpresa: «Sono convinto che il Como andrà in Champions League! Juve? Prenderei almeno due di questi giocatori!» Calciomercato Lazio, l’ombra di una doppia cessione pesante si avvicina: a giugno questi due big potrebbero lasciare Formello! Ultimissime Valverde assolto dalla UEFA: respinto il reclamo del Benfica, il Real Madrid gongola! I dettagli Conferenza stampa Knutsen alla vigilia di Inter Bodo Glimt: «Campo sintetico? Quelli del City non lo hanno neanche nominato. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Napoli, De Bruyne verso il rientro: può tornare a metà marzoKevin De Bruyne sta per tornare in campo dopo quasi cinque mesi di stop.

Infortunio De Bruyne, il belga vede la luce! Rientro in città e obiettivo Mondiale 2026: il piano di recuperoKevin De Bruyne è tornato in Italia dopo aver subito un infortunio e ora punta al Mondiale 2026.

BordoCam Napoli-Cagliari: la 1ª di DE BRUYNE al Maradona e la pazza esultanza CONTE-ANGUISSA | DAZN

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Napoli, al Monaldi l'attesa del nuovo cuore per il bimbo trapiantato; Cresce l'attesa per Sarzana Capitale italiana della cultura 2028; Alla Roma non basta una super doppietta di Malen, il Napoli pareggia con Spinazzola e Alisson Santos; Cuore bruciato - Le ombre, le omissioni e l'attesa per un miracolo.

Napoli | Beukema, Politano, Giovane, Hojlund: chi gioca e chi no contro la RomaNapoli Roma - Cresce l'attesa per il big match del Maradona tra Napoli e Roma. Ancora una volta la formazione campione d'Italia ... fantamaster.it

Napoli-Roma sarà anche e soprattutto la sfida fra Hojlund e MalenCresce l'attesa per la super sfida del Maradona di questa sera che vedrà opposte Napoli e Roma, squadre in piena corsa per un piazzamento. tuttomercatoweb.com

Cercate un esempio di caparbietà, di spirito di adattamento e di capacità di stupire A Bacoli, in provincia di Napoli, c'è una pianta di fico che cresce a testa in giù. A prima vista potrebbe sembrare un abete che fluttua a mezz'aria, senza un tronco che lo tenga - facebook.com facebook