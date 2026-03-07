Napoli De Bruyne è finalmente tornato | luce in fondo al tunnel contro il Torino per il belga dopo il lungo infortunio

Kevin De Bruyne ha fatto il suo ritorno in campo dopo un lungo infortunio durante la partita tra Napoli e Torino. La squadra torinese si è fermata al minuto 79 per celebrare l’ingresso del centrocampista belga, che aveva trascorso settimane lontano dal campo. La partita è proseguita con De Bruyne in campo, mentre il match si è concluso con il fischio finale.