Napoli De Bruyne è finalmente tornato | luce in fondo al tunnel contro il Torino per il belga dopo il lungo infortunio
Kevin De Bruyne ha fatto il suo ritorno in campo dopo un lungo infortunio durante la partita tra Napoli e Torino. La squadra torinese si è fermata al minuto 79 per celebrare l’ingresso del centrocampista belga, che aveva trascorso settimane lontano dal campo. La partita è proseguita con De Bruyne in campo, mentre il match si è concluso con il fischio finale.
Calciomercato Juventus: la verità su Schlager. Arriverà a Torino a zero in estate? L’ultima indiscrezione non lascia dubbi Bastoni Inter, l’allarme dalla Spagna: il Barcellona insiste! Cresce l’ottimismo tra i catalani per una ragione Griezmann Orlando City, gli statunitensi fanno sul serio! Contatti fitti con l’Atletico Madrid: c’è un doppio piano Allegri Milan, la verità sul rinnovo e il piano della società per allontanare il Real Madrid. Ecco la richiesta dell’allenatore Pagelle Napoli Torino: Alisson Santos continua a sorprendere, Elmas è una certezza. Casadei illude VOTI Moviola Napoli Torino: gli episodi dubbi del match diretto da Fabbri. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Napoli, cresce l’attesa per il rientro di De Bruyne: nel mirino c’è quella partita! Quando può tornare in campo il belga dopo il lungo infortunioCalciomercato Lazio, l’ombra di una doppia cessione pesante si avvicina: a giugno questi due big potrebbero lasciare Formello! Ultimissime Rinnovo...
Infortunio De Bruyne, il belga vede la luce! Rientro in città e obiettivo Mondiale 2026: il piano di recuperoMercato Bologna, si complicano i rinnovi di Orsolini e di Freuler: un altro big può dire addio! Fiorentina, Rugani si presenta: «Lazio? C’erano altre...
Tutto quello che riguarda Napoli De Bruyne è finalmente tornato....
Temi più discussi: Napoli, De Bruyne da oggi torna in gruppo. E può essere subito a disposizione; De Bruyne torna dopo quattro mesi: convocato per Napoli-Torino, ci sarà pure Anguissa; Napoli, De Bruyne rientra in gruppo e vede già il Torino; Napoli, Conte sorride verso il Torino: rientro dalla panchina per Anguissa e De Bruyne.
Pagelle Napoli-Torino 2-1: Alisson danza, Elmas punge, Simeone disperso. Tornano Anguissa e De BruyneIl Napoli torna alla vittoria al Maradona, Conte festeggia con Sal Da Vinci e due grandi rientri: la cronaca del match, le pagelle dei partenopei e i top e flop del Torino ... sport.virgilio.it
Napoli-Torino 2-1 diretta Serie A: Conte vince ancora, tornano De Bruyne e Anguissa LIVEAllo Stadio Maradona si gioca l'anticipo della 28ª giornata, con gli azzurri di Conte che tornano in campo dopo aver ritrovato la vittoria: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it
Raddoppio Napoli con il gol di Elmas che mette in porta coordinandosi bene sulla sponda di Politano! - facebook.com facebook
Dal Torino... al Torino, 11 mesi dopo. A Napoli torna ad esultare il soldatino di Conte Elmas x.com