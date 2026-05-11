Napoli i tifosi vip sognano la permanenza di Conte | Due anni unici per il club azzurro

Da ilmattino.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli, diversi tifosi di spicco e figure pubbliche si sono uniti nel sostenere la permanenza di Antonio Conte sulla panchina del club azzurro. Tra loro ci sono scrittori, assessori regionali, professori e sportivi noti, tutti esprimendo il desiderio di vedere il tecnico restare in carica. La richiesta viene avanzata alla vigilia di un incontro importante, con un coro unanime di “Viva Conte” che si fa sentire tra le voci della città.

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Da Maurizio De Giovanni all'assessore regionale Enzo Cuomo, dai professori Trombetti e Siciliano, a sportivi come Franco Porzio: è un coro di “Viva Conte” alla vigilia dell'incontro tra il tecnico e De Laurentiis. Ma è soprattutto un'unanime e appassionato giudizio positivo della stagione che sta per concludersi. E il sogno perché sia solo il secondo atto di un ciclo iniziato nell'estate del 2024 e che in tanti a Napoli, non solo De Giovanni, Cuomo e tutti gli altri, sono soltanto dei portavoce. Anche perché il sodalizio con De Laurentiis, in termini di risultati, ha regalato due anni unici nella storia del club azzurro.🔗 Leggi su Ilmattino.it

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