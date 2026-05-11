A Napoli, diversi tifosi di spicco e figure pubbliche si sono uniti nel sostenere la permanenza di Antonio Conte sulla panchina del club azzurro. Tra loro ci sono scrittori, assessori regionali, professori e sportivi noti, tutti esprimendo il desiderio di vedere il tecnico restare in carica. La richiesta viene avanzata alla vigilia di un incontro importante, con un coro unanime di “Viva Conte” che si fa sentire tra le voci della città.

Da Maurizio De Giovanni all'assessore regionale Enzo Cuomo, dai professori Trombetti e Siciliano, a sportivi come Franco Porzio: è un coro di “Viva Conte” alla vigilia dell'incontro tra il tecnico e De Laurentiis. Ma è soprattutto un'unanime e appassionato giudizio positivo della stagione che sta per concludersi. E il sogno perché sia solo il secondo atto di un ciclo iniziato nell'estate del 2024 e che in tanti a Napoli, non solo De Giovanni, Cuomo e tutti gli altri, sono soltanto dei portavoce. Anche perché il sodalizio con De Laurentiis, in termini di risultati, ha regalato due anni unici nella storia del club azzurro.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli, i tifosi «vip» sognano la permanenza di Conte: «Due anni unici per il club azzurro»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: La permanenza di Conte a Napoli, troppe le incognite (Corbo)

Napoli-Cremonese, l’ex azzurro lancia già la sfida a Conte: “Serve un pullman a due piani”Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, ha rivelato la strategia difensiva contro il Napoli di Conte: un pullman a due piani davanti...

Argomenti più discussi: Festa Inter, le reazioni. Il club festeggia sui social: Siamo campioni d'Italia. La gioia dei vip da Amadeus a Ligabue; Scudetto Inter, Bonolis: Vittoria della rinascita. Da Facchetti a Bertolino, i commenti dei tifosi vip; L’addio a Beccalossi: da Bergomi a Zanetti, tanta Inter e tifosi vip a funerali; Beccalossi, ai funerali tanta Inter e tifosi vip: da Bergomi e Zanetti fino a Max Pezzali e Paolo Rossi - Le foto.

Lega Serie A, poesia per l'Inter e schiaffi a Roma e Napoli: il calcio italiano racconta un Paese che affonda reddit

Questa è x tutti quei napoletani che tifano Inter. I vostri compagni di tifo vogliono vedervi morire sotto la lava del Vesuvio. Pensateci…….pensateci a quanto siete scemi a tifare le squadre del Nord. x.com

Napoli, i tifosi «vip» sognano la permanenza di Conte: «Due anni unici per il club azzurro»Da Maurizio De Giovanni all'assessore regionale Enzo Cuomo, dai professori Trombetti e Siciliano, a sportivi come Franco Porzio: è un coro di Viva Conte alla ... ilmattino.it