Un dirigente della Cremonese ha annunciato che la squadra adotterà una strategia difensiva contro il Napoli nel prossimo match al Maradona, prevedendo l’uso di un pullman a due piani davanti alla porta. Questa decisione mira a contenere le offensive della squadra di Conte, che si prepara ad affrontare la gara con questa disposizione tattica. La sfida tra le due formazioni si svolgerà venerdì sera.

Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, ha rivelato la strategia difensiva contro il Napoli di Conte: un pullman a due piani davanti alla porta per contenere l’offensiva azzurra venerdì sera al Maradona. Giacchetta, la difesa blindata contro il Napoli. Il dirigente grigiorosso, nonché ex calciatore del Napoli, ha parlato a Radio CRC della sfida di venerdì alle 20.45, spiegando come le squadre piccole affrontino i grandi club. L’espressione “ mettere un pullman davanti alla porta ” rappresenta la normalità quando si gioca contro formazioni di altissimo livello. Giacchetta non ha nascosto l’ambizione: “Se questo vuol dire portare il risultato a casa, spero di avere un bel pullman a due piani a disposizione “.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Cremonese, l’ex azzurro lancia già la sfida a Conte: “Serve un pullman a due piani”

Notizie correlate

Cremonese, Giacchetta sorprende tutti: «Contro il Napoli per portare il risultato a casa, spero di avere un bel pullman a due piani a disposizione!»Calciomercato Inter: Nico Paz il sogno, scelta fatta per il rinnovo di Calhanoglu.

Scudetto Inter, il Napoli di Conte vince il posticipo e lancia la sfida: i pericoli della volata finaledi Lorenzo VezzaroScudetto Inter, il successo di Politano riapre i giochi per il secondo posto: ecco perché il calendario del Napoli preoccupa...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Serie A: vincono Milan, Juventus e Genoa. Cremonese-Torino 0-0. VIDEO; Napoli con la Lazio per non mollare lo scudetto; Napoli-Lazio 0-2, il commento dei tifosi: Inqualificabile. Una delle partite più brutte delle ultime due stagioni; Torino, visita a una Cremonese in crisi: l'ex Giampaolo cerca i punti salvezza.

Napoli-Cremonese, stop ai biglietti per i residenti a Cremona e provinciaLo stadio Diego Armando Maradona chiude le porte ai tifosi della Cremonese. In vista del match valevole per la Serie A 2025/2026, in programma venerdì 24 ... cronachedellacampania.it

Napoli-Cremonese, dove vederla in tv e streaming: canale, orario, formazioniI clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a 'Zona DAZN' potranno seguire il match su DAZN 1, canale numero 214 di Sky. Napoli-Cremonese sarà disponibile anche in diretta streaming su ... calciomercato.com

Ds #Cremonese: "Pullman contro il #Napoli Speriamo di averne uno a due piani" - facebook.com facebook

Ds Cremonese: “La rosa del Napoli è più forte di quella dell’Inter. Il campionato italiano…” x.com