Napoli forbici dimenticate nell’addome dopo intervento | donna operata dopo 7 mesi

Una donna di Napoli ha scoperto di avere delle forbici dimenticate nel suo addome sette mesi dopo un intervento chirurgico. La scoperta è avvenuta durante una Tac, che è stata richiesta a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute. La paziente è stata operata di nuovo per rimuovere gli strumenti lasciati all’interno. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla gestione degli strumenti chirurgici durante le operazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La scoperta delle forbici dimenticate nell’addome solo dopo una Tac eseguita per l’aggravarsi delle condizioni della paziente. I familiari hanno presentato denuncia. Sono state rimosse con un intervento chirurgico le forbici dimenticate nell’addome di una donna a Napoli dopo un’operazione di addominoplastica eseguita sette mesi fa. La paziente, secondo quanto raccontato dai familiari, aveva iniziato ad accusare forti dolori subito dopo l’intervento effettuato nello scorso mese di ottobre. “Mamma fin da subito dopo l’operazione dello scorso ottobre non è stata bene. Siamo andati dal dottore più di una volta e ci ha detto che era tutto normale dopo un’operazione del genere.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Napoli, forbici dimenticate nell’addome dopo intervento: donna operata dopo 7 mesi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Napoli, forbici dimenticate nell’addome di una paziente dopo intervento: denunciato chirurgoSi sottopone a un intervento di addominoplastica in una clinica di Napoli, ma dopo l’operazione scopre che i medici avevano dimenticato una forbice... Napoli, forbici chirurgiche dimenticate nell’addome di una paziente dopo intervento: denunciato chirurgoSi sottopone a un intervento di addominoplastica in una clinica di Napoli, ma dopo l’operazione scopre che i medici avevano dimenticato una forbice... Argomenti più discussi: Napoli, chirurgo dimentica forbici in addome paziente: denunciato; Napoli, forbice chirurgica dimenticate nell'addome. Donna denuncia chirurgo: Ho le sue pinze in pancia; Chirurgo dimentica le forbici nel corpo della paziente: la scoperta dopo sette mesi di dolori atroci; Forbici dimenticate nella pancia dopo l'addominoplastica: i forti dolori e la scoperta 7 mesi dopo. Napoli, forbici dimenticate nella pancia dopo l'addominoplastica: i dolori e la scoperta 7 mesi dopo x.com