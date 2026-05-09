Napoli forbici chirurgiche dimenticate nell’addome di una paziente dopo intervento | denunciato chirurgo

Da teleclubitalia.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna che si era sottoposta a un intervento di addominoplastica in una clinica di Napoli ha scoperto di avere una forbice chirurgica dimenticata nell'addome. L'episodio è stato denunciato, portando all'apertura di un procedimento legale contro il chirurgo coinvolto. La paziente ha riferito di aver notato problemi dopo l’operazione, portando alla scoperta dell’oggetto estraneo durante un esame successivo.

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Si sottopone a un intervento di addominoplastica in una clinica di Napoli, ma dopo l’operazione scopre che i medici avevano dimenticato una forbice chirurgica nell’addome. È la denuncia presentata alla Polizia di Stato da una donna di 53 anni, originaria di Casandrino, nel Napoletano, ma residente in provincia di Piacenza. L’intervento risale al 25 ottobre 2025. Dopo le dimissioni, mentre si trovava a casa dei genitori, la donna avrebbe iniziato ad accusare forti dolori, malesseri e persino episodi di perdita di coscienza. Preoccupata per le sue condizioni, ha contattato il 118, ricevendo dai sanitari il consiglio di sottoporsi immediatamente a un ricovero.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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