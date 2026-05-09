Napoli forbici chirurgiche dimenticate nell’addome di una paziente dopo intervento | denunciato chirurgo

Una donna che si era sottoposta a un intervento di addominoplastica in una clinica di Napoli ha scoperto di avere una forbice chirurgica dimenticata nell'addome. L'episodio è stato denunciato, portando all'apertura di un procedimento legale contro il chirurgo coinvolto. La paziente ha riferito di aver notato problemi dopo l’operazione, portando alla scoperta dell’oggetto estraneo durante un esame successivo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui