Napoli forbici dimenticate nell’addome di una paziente dopo intervento | denunciato chirurgo
Una donna si è sottoposta a un intervento di addominoplastica in una clinica di Napoli e ha scoperto, dopo l’operazione, che i medici avevano lasciato una forbice chirurgica all’interno del suo addome. La paziente ha denunciato il chirurgo coinvolto nell’intervento, che ora è sotto inchiesta. La vicenda è stata resa nota dalle autorità sanitarie locali, che stanno verificando quanto accaduto.
Si sottopone a un intervento di addominoplastica in una clinica di Napoli, ma dopo l’operazione scopre che i medici avevano dimenticato una forbice chirurgica nell’addome. È la denuncia presentata alla Polizia di Stato da una donna di 53 anni, originaria di Casandrino, nel Napoletano, ma residente in provincia di Piacenza. L’intervento risale al 25 ottobre 2025. Dopo le dimissioni, mentre si trovava a casa dei genitori, la donna avrebbe iniziato ad accusare forti dolori, malesseri e persino episodi di perdita di coscienza. Preoccupata per le sue condizioni, ha contattato il 118, ricevendo dai sanitari il consiglio di sottoporsi immediatamente a un ricovero.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Notizie correlate
Napoli, forbici chirurgiche dimenticate nell’addome di una paziente dopo intervento: denunciato chirurgoSi sottopone a un intervento di addominoplastica in una clinica di Napoli, ma dopo l’operazione scopre che i medici avevano dimenticato una forbice...
Leggi anche: Napoli, chirurgo dimentica le forbici nell’addome della paziente dopo l’intervento: la scoperta dopo 7 mesi di dolori lancinanti
Approfondimenti e contenuti
Si parla di: Spari dopo bacio, 2 fermi per l’agguato al nipote del boss.
Chirurgo dimentica le forbici nell'addome della paziente a Napoli. I dolori lancinanti, poi la scoperta con la TacÈ successo in una clinica del capoluogo partenopeo. La 53enne, originaria di Casandrino e residente a Piacenza, ha denunciato il medico e sarà assistita dalla fondazione ‘Domenico Caliendo’, il bimbo ... quotidiano.net
Medico dimentica forbici nell'addome di una donna, indaga la poliziaIl caso in una clinica dell'Arenella, a Napoli. La denuncia della 53enne dopo una tac che ha portato a galla la verità dopo 7 mesi di forti dolori ... rainews.it