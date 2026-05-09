Napoli forbici dimenticate nell’addome di una paziente dopo intervento | denunciato chirurgo

Una donna si è sottoposta a un intervento di addominoplastica in una clinica di Napoli e ha scoperto, dopo l’operazione, che i medici avevano lasciato una forbice chirurgica all’interno del suo addome. La paziente ha denunciato il chirurgo coinvolto nell’intervento, che ora è sotto inchiesta. La vicenda è stata resa nota dalle autorità sanitarie locali, che stanno verificando quanto accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui